Уряд повідомив про запровадження санкцій «проти вандалів та пропагандистів» у Криму

20:45 27.11.2019   Крым

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 листопада запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території Крим та міста Севастополь, здійснює там теле- та радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу Росії.

Рол це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на урядовий портал.

«Санкції запроваджуються до юридичних осіб, що забезпечують незаконну діяльність окупаційної адміністрації Росії та юридичних осіб, які залучені до проведення незаконних пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини – це 39 юридичних осіб, зареєстрованих на території Росії та 22 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та міста Севастополя за російським законодавством», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також про санкції до 19 юридичних осіб, які «незаконно здійснюють мовлення на захоплених радіочастотах» із Росії та щодо 15-ти – з Криму.

36 підсанкційних юридичних осіб – це ті, хто постачає матеріали, обладнання та послуги підприємствам оборонно-промислового комплексу Росії, додали в уряді.

У Кабміні пояснили, що під санкціями мається на увазі неможливість ведення економічної діяльності на території материкової України.

«Крім того, наші партнери зможуть також ініціювати запровадження санкцій щодо визначених юридичних осіб в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки», – додали в уряді.

12 вересня Рада Європейського союзу продовжила персональні санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на пів року – до 15 березня 2020 року. У списку санкцій – 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи. Санкції передбачають заморожування їхніх активів і заборону фізичним особам на в’їзд в ЄС.

Санкції були запроваджені у 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали в зв’язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У санкційному списку – низка російських державних діячів, чиновників, воєначальників, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків Донбасу.

Також нині діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС проти Росії: секторальні економічні санкції (наразі чинні до 30 січня 2020 року) і «кримські», запроваджені у відповідь на окупацію й анексію півострова (чинні до 23 червня 2020 року).



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