В парламенті знайшли, як обговорити ПДЧ із членами НАТО без нової заявки

20:30 27.11.2019   Украина

Комітет зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва підтримав проєкт заяви до країн-членів НАТО з приводу прискорення надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

Відповідний документ опинився у розпорядженні "Європейської правди".

Згідно з документом, ініційованим фракцією "Європейської солідарності", Верховна рада закличе "парламенти країн-членів НАТО, на виконання п.23 Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутися до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорення надання Україні плану дій щодо членства".

Документ також закликає Парламентську асамблею НАТО в ході весняної сесії у Києві розглянути звернення до глав держав і урядів щодо надання Україні ПДЧ.

Як наголосила на своїй сторінці у Facebook, член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко, йдеться не про ще одну заявку щодо ПДЧ.

"Звичайно, мова йде не про ще одну заявку, а про звернення до наших партнерів, підтвердження наших намірів і чіткого публічного заклику не блокувати нам ПДЧ , а надати", - пояснила депутатка.

"Наполягаємо, щоб ВР прийняла цю заяву вже в вівторок, 3 грудня, відразу після розгляду закону про ДБР", - зазначила Геращенко.

У коментарі ЄвроПравді народний депутат Марія Іонова підтвердила, що "Європейська солідарність" підтримала проєкт заяви у редакції комітету і буде голосувати за нього, оскільки йдеться про "питання державницьке".

"Ми рекомендували , щоб доєднались і підписали (заяву) і президія ВР, і керівники фракцій . Але на це має дати дозвіл голова парламенту", - додала Іонова.

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.



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