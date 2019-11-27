Навколо аварійного танкера Delfi водолази та співробітники служби з ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин встановили бонові загородження.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДП “Адміністрація морських портів України”.

“Фахівці Адміністрації морських портів України та військово-морських сил України завершили установку бонового загородження навколо аварійного танкера DELFI. В операції по встановленню бонів брали участь водолази і співробітники служби з ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин Одеської філії АМПУ, два катери військово-морських сил України і буксир „Гайдамака“, який доставив необхідне обладнання до місця встановлення”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що триста метрів бонів, що мають підвищену плавучість, закріпили на якорях навколо судна.

“Встановлене загородження дозволить попередити можливе поширення нафтопродуктів з аварійного танкера, при розгерметизації окремих елементів його паливної системи чи спеціальних ємностей, або якщо судно отримає додаткові пошкодження”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.

Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.

Також нагадаємо, 27 листопада вранці вміст нафтопродуктів у районі катастрофи танкера Delfi не був критичним.

Фото з сайту УНН