У Ростові поліцейські не давали знімати "суд" над кримськими татарами

20:00 27.11.2019   Крым

У Ростові-на-Дону російські поліцейські намагалися заборонити зйомку перед будівлею Южного окружного військового суду, де починалося засідання над фігурантами другої бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір". 

Однак поліцейські відступили, коли журналісти почали записувати номери їхніх жетонів. Про це пише  у Facebook Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

"З Криму (до Ростова - ред.) підтримати заарештованих кримських татар приїхали більш як 50 осіб, проте до зали пропустили лише 25. Біля входу у двір суду людей зустрічав наряд поліції зі службовими собаками. Двоє кореспондентів вели фотофіксацію і відеофіксацію за парканом будівлі суду та брали інтерв'ю у людей, недопущених на судовий процес. Співробітники поліції спробували заборонити зйомку", - йдеться в повідомленні.

За словами кореспондента Вілена Темер'янова, коли він разом з іншим журналістом почав знімати колону машин, у якій везли заарештованих кримських татар, до нього підійшов поліцейський і вимагав припинити зйомку. Коли журналіст заявив про своє законне право на ведення зйомки, до другого журналіста підійшли вже двоє поліцейських із вимогою пройти в машину "для встановлення особи".

"Потім прийшли адвокати: Ліля Гемеджі й ще один адвокат і сказали, щоб ми записали номери їхніх жетонів і подали скаргу. Як тільки ми хотіли це зробити, вони всі пішли до будівлі. Зараз нікого немає біля воріт із поліції», - прокоментував кореспондент.

У середу, 27 листопада, в Южному окружному військовому суді Ростова-на-Дону триває засідання суду у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), що почалося 15 листопада 2019 року. Шістьох фігурантів справи: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва й Ернеса Аметова заарештували в жовтні 2017 року. Росія інкримінує їм участь у забороненій організації.



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