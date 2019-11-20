МЗС Литви прокоментувло “морську” заяву чотирьох країн
|16:28 27.11.2019
|Крым
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував оприлюднену напередодні у Таллінні (Естонія) спільну заяву Литви, Естонії, України та Швеції щодо України, прийняту главами відповідних МЗС.
Про це повідомив сайт МЗС Литви, пише Укрінформ.
«У заяві ми підкреслюємо, що парламентські вибори в Україні показали величезну підтримку громадськості щодо євроатлантичних цілей країни і дали уряду повноваження продовжувати основні реформи», - сказав Лінкявічус.
У заяві сторони, які підписалися, зобов'язалися підтримувати зусилля України стати процвітаючим членом європейських демократій, в тому числі й у форматі "Східного партнерства" ЄС. Міністри нагадують про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів. У заяві суворо засуджується агресія Росії, що порушує територіальну цілісність України, йдеться про необхідність вирішувати військовий конфлікт у Східній Україні шляхом реалізації Мінських домовленостей.
Як повідомлялось раніше, у заяві акцентується увага на заклику до Російської Федерації поважати міжнародне право, його основні принципи та забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, свободу навігації.
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