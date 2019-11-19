ЮВО: Экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку в воздухе
|19:45 27.11.2019
|Россия
Экипажи авиационного полка Южного военного округа выполнили дозаправку фронтовых бомбардировщиков Су-24М в небе Волгоградской области в сложных метеоусловиях.
Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера. Дозаправка самолетов в воздухе из Ил-78 выполнялась на высоте около 800 м со скоростью воздушных судов около 600 км/ч парами и одиночным порядком, пишет пресс-служба Минобороны России.
Сложный элемент практической подготовки летный состав авиаполка ЮВО отработал в условиях густой облачности.
Молодые летчики, прибывшие в авиачасть после выпуска из летного военного вуза в этом году, впервые выполнили учебно-боевую задачу в сложных метеоусловиях.
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