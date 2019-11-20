Крымские ученые разрабатывают "биологическое оружие" для Уганды

19:30 27.11.2019   Крым

Крымский федеральный университет совместно с Российским химико-технологическим университетом начали разработку ДНК-инсектицидов для применения на кофейных плантациях в Уганде. 

Об этом РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ Владимир Оберемок. 

КФУ получил грант президента РФ для создания "умных" светящихся веществ Ученый рассказал, что крымские ученые вместе с коллегами из Москвы выиграли конкурс Министерства науки и высшего образования России, получив финансирование в размере 30 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на создание ДНК-инсектицидов для борьбы с ложнощитовками - насекомыми, которые вредят кофейным деревьям. Разработкой заинтересовались в Уганде, поскольку экономика страны сильно зависит от сельского хозяйства и, в частности, от производства кофе. 

Оберемок пояснил, что ДНК-инсектициды являются эффективными и экологически чистыми препаратами, которые даже при попадании в организм человека быстро расщепляются, не принося вреда здоровью. Опасность контактные ДНК-инсектициды будут нести только для целевых насекомых-вредителей за счет уникальной комбинации азотистых оснований в целевом антисмысловом олигонуклеотиде.

При этом, говорит Оберемок, в отличие от традиционных химических инсектицидов, вещество будет действовать на вредителей не 3-5 лет, а около 100. 

Ученые собираются по итогу работу предоставить Уганде два ДНК-инсектицида, действие которых будет направлено отдельно на каждый вид ложнощитовки, и еще один препарат, который позволит убивать сразу два вида вредителей. Оберемок уточнил, что сегодня стоимость 1 грамма ДНК-инсектицидов составляет примерно 1500 рублей. Это выше, чем стоимость химических инсектицидов, однако ученый отметил, что ДНК-препарат расходуется в меньших количествах на гектар посадок, а процесс производства со временем станет гораздо дешевле.



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