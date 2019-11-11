Денег нет: Севастопольским перевозчикам не компенсируют средства на перевозку льготников

19:00 27.11.2019   Севастополь

Севастопольские перевозчики полностью исчерпали отпущенные им лимиты средств на перевозку льготников.

По имеющейся у издания ForPost информации, пересматривать порядок предоставления льготного проезда в Севастополе не планируют. 

Что касается невыплат перевозчикам, в департаменте труда и соцзащиты пояснили: денег не хватило потому, что при формировании бюджета на 2019 год объемы бюджетных обязательств рассчитывались по действующему на тот момент порядку. Но весной начали действовать карты ЕГКС, и порядок оплаты за льготный проезд изменился. После этого расходы выросли.

«Лимиты бюджетных обязательств в настоящий момент исчерпаны. Дополнительная потребность в средствах действительно составляет 96,2 млн рублей», - говорится в ответе департамента.

Информация об этом в установленном порядке направлена в департамент финансов, который сейчас готовит законопроект о внесении изменений в бюджет 2019 года. После принятия закона с перевозчиками будет подписано дополнительное соглашение об увеличении суммы субсидии на 2019 год.

Пока же льготные перевозки осуществляются «в долг». При этом перед перевозчиками стоит задача не только платить зарплату сотрудникам,  заправлять и обслуживать машины, но и оплачивать купленные в лизинг новые автобусы-  правительство города сделало это одним из условий заключения контрактов с частными компаниями.

Сколько же денег нужно городу для компенсации льготного проезда? По информации департамента труда и социальной защиты, при формировании бюджета 2019 года объем средств на предоставление льготного проезда составлял 514,4 млн рублей. Прибавив еще 96,2 млн, получаем 610,6 млн. При этом «побилетная» компенсация начала действовать только с апреля 2019 года, и, вероятнее всего, компенсация за первые три месяца этого года была меньше, чем требуется теперь. При этом в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено только 609,2 млн рублей, пишет издание.

Почему в бюджет 2020 года заложена заведомо недостаточная сумма, не совсем понятно. Теперь главное – чтобы льготников не стало больше или они не начали ездить по городу чаще, иначе и бюджет, и перевозчики опять попадут в трудное положение.



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