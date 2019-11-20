Крым и Севастополь попали в лидеры по нарушениям требований к качеству топлива
|18:15 27.11.2019
|Крым
Более 20% автозаправок в 18 регионах России нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива, свидетельствует подготовленная ведомством карта качества топлива РФ.
Росстандарт намерен уделить этим регионам особое внимание при контроле качества топлива, хотя пока в целом не планирует увеличивать число проверок АЗС, пишет ТАСС.
Согласно опубликованному ведомством документу, больше всего нарушений качества топлива зафиксировано в оккупированных Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.
Доля нарушений на 5-10% проверенных АЗС зафиксирована в шести регионах: Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне, то есть нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. Проверки в Чукотском автономном округе, Магаданской, Кировской и Астраханской областях, а также в Мордовии и Калмыкии не проводились.
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