Российские военные в 2020 году проведут стратегическое учение "Кавказ"

16:15 27.11.2019   Крым

Вооруженные силы России в следующем году проведут стратегическое учение "Кавказ", в котором, в частности, будет задействован Черноморский флот страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, пишет Интерфакс.

"Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.
       
Кроме того, на расширенном заседании военного совета флота в Севастополе среди задач на 2020 год было выделено продолжение выполнения задач в Средиземном море и обеспечение приёма новых кораблей и другого вооружения.
       
В 2019 году проходило стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019". Маневры прошли с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
       
Для отработки совместных действий к учению были привлечены воинские контингенты Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
       
Всего в СКШУ "Центр-2019" было задействовано около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.



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