Российские военные в 2020 году проведут стратегическое учение "Кавказ"
|16:15 27.11.2019
|Крым
Вооруженные силы России в следующем году проведут стратегическое учение "Кавказ", в котором, в частности, будет задействован Черноморский флот страны-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, пишет Интерфакс.
"Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.
Кроме того, на расширенном заседании военного совета флота в Севастополе среди задач на 2020 год было выделено продолжение выполнения задач в Средиземном море и обеспечение приёма новых кораблей и другого вооружения.
В 2019 году проходило стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Центр-2019". Маневры прошли с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Для отработки совместных действий к учению были привлечены воинские контингенты Китая, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Всего в СКШУ "Центр-2019" было задействовано около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
Ще на цю тему:
Черноморский флот провел итоги деятельности за год
Подводные лодки оккупантов провели торпедные стрельбы в Черном море
Оккупанты весной планируют провести свой «международный трибунал»
В Одесі до річниці захоплення моряків показали фільм / Відео
Адвокат розповів, як у Росії пояснюють зникнення трусів українських моряків з кораблів
МЗС РФ розповіло про перші слухання у Гаазі справи про захоплення українських моряків і суден