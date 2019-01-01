Україна виграла апеляцію за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольму
|15:15 27.11.2019
|Украина
Україна виграла апеляцію щодо оскарження з боку Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.
“Повна перемога! Україна знову перемагає! Ми виграли апеляцію по першій скарзі Газпрому на рішення Стокгольмьского арбітражу! Подробиці трохи згодом”, — написав Вітренко.
Нагадаємо, раніше директор групи Нафтогаз повідомляв, що рішення апеляційного суду щодо оскарження з боку Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу очікується 27 листопада.
За його словами, всього таких рішень арбітражу було три, і всі вони оскаржуються Газпромом. Рішення апеляційного суду щодо двох інших рішень Стокгольмського арбтражу очікується пізніше.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
Суди Нідерландів та Люксембургу відхилили апеляції російського ВАТ “Газпром” в справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
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