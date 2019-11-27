В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ

14:15 27.11.2019   Украина

12 грудня заплановано проведення в Україні саміту прем’єр-міністрів країн ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток).

Про це заявив заступник голови МЗС України Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

"Ми сподіваємося, що цей захід буде досить насиченим і ефективним. В його рамках плануються окремі зустрічі керівників митних органів, які мають узгодити декілька ключових документів, необхідних для належного функціонування транспортного коридору між нашими країнами. Адже митниця - це один з ключів до вирішення тих проблем, з якими ми сьогодні стикаємося на кордоні", - сказав він.

27 листопада у ВРУ відкрилася 12-та сесія Парламентської асамблеї країн ГУАМ - Грузії, України, Азербайджану та Молдови.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков під час відкриття сесії зазначив: "Україна прагне розширення співробітництва у сфері торгівлі, галузах економіки, науки, транспорту, енергетики, телекомунікацій та на багатьох інших напрямках".

"Ми могли б створити більш вигідні умови для співпраці наших держав, для залучення інвестицій, обміну досвідом", - додав він.

Під час засідання було підписано договір про співробітництво між ПА ГУАМ і Балтійською Асамблеєю.

Під час засідання учасники 12-ї сесії ПА ГУАМ розглянуть такі питання: "Національні пріоритети та активізація співробітництва між країнами-членами ОДЕР-ГУАМ в умовах нових глобальних викликів в регіоні. Створення центру кібербезпеки в рамках ГУАМ"; "Економічні орієнтири та перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва та реалізації проектів в сфері енергетики та інфраструктури"; "Розвиток регіонального міжпарламентського співробітництва та підвищення ролі ПА ГУАМ. Співпраця в рамках міжнародних організацій".



Ще на цю тему:

10:05 20.12.2018
У МЗС розповіли про плани України на чолі ГУАМ
08:01 11.12.2018
Країни ГУАМ та Канада хочуть домовитися про вільну торгівлю
08:01 07.12.2018
Грузинський міністр вказав на протизаконні дії Росії
07:25 07.12.2018
Молдова передала Україні головування в ГУАМ
16:46 30.11.2018
В ГУАМ рассматривается возможность проведения полевых учений в портах стран-участниц
21:59 08.10.2018
Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
18:45 05.10.2018
Страны ГУАМ хотят заключить соглашение о свободной торговле и отменить тарифы на роуминг
13:45 27.09.2018
Заседание Парламентской ассамблеи ГУАМ состоится в Кишиневе
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
15:13 20.06.2018
Руководство таможенных органов стран ГУАМ обсудит в Одессе ряд совместных проектов
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 27.11.2019
В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
13:00 27.11.2019
ЮВО: Под Волгоградом экипажи Су-24М учились уничтожать противника
12:15 27.11.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии отметили праздник и подвели итоги боевой подготовки
12:00 27.11.2019
Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 27.11.2019
В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
14:00 27.11.2019
У Криму шукають підрядника для «реставрації» Ханського палацу
13:45 27.11.2019
Вирок Стокгольму щодо транзиту: сьогодні очікується перше рішення по апеляції Газпрому
13:30 27.11.2019
На заводе "Океан" заложили две баржи, которые построят для заказчика из Нидерландов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд