В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
|14:15 27.11.2019
|Украина
12 грудня заплановано проведення в Україні саміту прем’єр-міністрів країн ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток).
Про це заявив заступник голови МЗС України Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Верховної ради.
"Ми сподіваємося, що цей захід буде досить насиченим і ефективним. В його рамках плануються окремі зустрічі керівників митних органів, які мають узгодити декілька ключових документів, необхідних для належного функціонування транспортного коридору між нашими країнами. Адже митниця - це один з ключів до вирішення тих проблем, з якими ми сьогодні стикаємося на кордоні", - сказав він.
27 листопада у ВРУ відкрилася 12-та сесія Парламентської асамблеї країн ГУАМ - Грузії, України, Азербайджану та Молдови.
Голова Верховної ради Дмитро Разумков під час відкриття сесії зазначив: "Україна прагне розширення співробітництва у сфері торгівлі, галузах економіки, науки, транспорту, енергетики, телекомунікацій та на багатьох інших напрямках".
"Ми могли б створити більш вигідні умови для співпраці наших держав, для залучення інвестицій, обміну досвідом", - додав він.
Під час засідання було підписано договір про співробітництво між ПА ГУАМ і Балтійською Асамблеєю.
Під час засідання учасники 12-ї сесії ПА ГУАМ розглянуть такі питання: "Національні пріоритети та активізація співробітництва між країнами-членами ОДЕР-ГУАМ в умовах нових глобальних викликів в регіоні. Створення центру кібербезпеки в рамках ГУАМ"; "Економічні орієнтири та перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва та реалізації проектів в сфері енергетики та інфраструктури"; "Розвиток регіонального міжпарламентського співробітництва та підвищення ролі ПА ГУАМ. Співпраця в рамках міжнародних організацій".
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