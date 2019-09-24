В Греції стався потужний землетрус
|18:00 27.11.2019
|Греция
В Греції, біля острова Крит, сьогодні вранці, 27 листопада, стався землетрус потужністю 6,1 балів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 55 км і розташовувався за 272 кілометри від Афін, столиці Греції. Населення міста становить 730 тис. людей", - йдеться у повідомленні.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, внаслідок потужного землетрусу в Албанії, що стався вранці у вівторок, 26 листопада, загинуло щонайменше 20 людей.
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