В Греції, біля острова Крит, сьогодні вранці, 27 листопада, стався землетрус потужністю 6,1 балів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 55 км і розташовувався за 272 кілометри від Афін, столиці Греції. Населення міста становить 730 тис. людей", - йдеться у повідомленні.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, внаслідок потужного землетрусу в Албанії, що стався вранці у вівторок, 26 листопада, загинуло щонайменше 20 людей.