У Росії продовжили розслідування у справі українських моряків - Полозов

13:15 27.11.2019   Крым

Начальник Слідчого управління ФСБ Росії продовжив на два місяці термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків, захоплених у 2018 році в районі Керченської протоки.

Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, пише Укрінформ.

"Начальник Слідчого управління ФСБ Росії генерал-лейтенант юстиції М.В. Шишов продовжив термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків ще на 2 місяці, до 25 січня 2020 року", - написав він.

За словами Полозова, за цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення оперативно-розшукових заходів, а також допитати якогось свідка, після чого повідомити обвинуваченим і захисту про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення в порядку ст. 217 КПК РФ.

При цьому Полозов зазначив, що «щодо військових моряків слідчі дії не заплановані, виклики моряків на слідчі дії не здійснювалися».

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення. У Росії українських моряків звинуватили в нібито незаконному перетині кордону.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада Росія повернула захоплені українські кораблі.



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