Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу

17:45 27.11.2019   Турция

Компанія Atlasglobal слідом за основним турецьким авіаперевізником Turkish Airlines призупинила польоти до міжнародного аеропорту "Одеса" - рейси тимчасово скасовуються в рамках реструктуризації компанії.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту, пише Укрінформ.

"У рамках реструктуризації з метою поліпшення сервісу авіакомпанія Atlasglobal тимчасово призупиняє виконання рейсів з 26 листопада по 21 грудня 2019 року по всьому світу", - зазначається в повідомленні.

Інформацію про повернення коштів пасажирам, чиї рейси мали відбутися в зазначений період, буде оголошено 16 грудня на офіційному сайті авіакомпанії. Продаж квитків також буде призупинено до 16 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Turkish Airlines, літак якої постраждав 21 листопада, скасувала всі рейси в Одесу до 29 листопада.

У міжнародному аеропорту Одеси уточнили, відповідаючи на запит кореспондента Укрінформу, що компанія проводить внутрішнє розслідування причин авіаінциденту. У зв'язку з цим, до отримання офіційних висновків робочої групи, а/к Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу до 29 листопада".

21 листопада у літака рейсу ТК 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.



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