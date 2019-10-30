В США закликають ввести санкції проти бійців "Вагнера"
|18:45 27.11.2019
|Россия
Вашингтон закликає ввести санкції проти ПВК "Вагнера".
Про це пповідомляє пресслужба Державного департаменту США з посиланням на помічника держсекретаря у справах Близького Сходу Девіда Шенкера, пише ZN,UA.
"Сполучені Штати віддані забезпеченню спокійного і процвітаючого майбутнього для жителів Лівії. Щоб воно стало реальністю, нам потрібні справжні зобов'язання з боку зовнішніх дійових осіб, щоб припинити розпалювання насильства. Зокрема, військове втручання Росії загрожує світу, безпеці і стабільності", - йдеться у повідомленні.
За його словами, військове втручання Росії полягає у введенні регулярних військ приватної військової компанії "Вагнер", які дислокуються у значній кількості на місцях для підтримки Лівійської національної армії.
"Ми вважаємо, що це неймовірно дестабілізує ситуацію. І своїми діями організація спричиняє масштабні жертви серед цивільного населення", - підсумував Шенкер.
Нагадаємо, 22 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі шоковані опублікованим в ЗМІ відеозаписом, на якому, як стверджують росЗМІ, найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" влаштували жорстоку розправу над дезертиром з урядової армії президента Сирії Башара Асада. Пєсков не виключив, що слідчі органи РФ можуть провести розслідування.
Раніше в мережу потрапило відео, на якому, як стверджують, що найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" влаштували розправу над дезертиром з урядової армії президента Сирії Башара Асада.
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