В США закликають ввести санкції проти бійців "Вагнера"

18:45 27.11.2019   Россия

Вашингтон закликає ввести санкції проти ПВК "Вагнера".

Про це пповідомляє пресслужба Державного департаменту США з посиланням на помічника держсекретаря у справах Близького Сходу Девіда Шенкера, пише ZN,UA.

"Сполучені Штати віддані забезпеченню спокійного і процвітаючого майбутнього для жителів Лівії. Щоб воно стало реальністю, нам потрібні справжні зобов'язання з боку зовнішніх дійових осіб, щоб припинити розпалювання насильства. Зокрема, військове втручання Росії загрожує світу, безпеці і стабільності", - йдеться у повідомленні.

За його словами, військове втручання Росії полягає у введенні регулярних військ приватної військової компанії "Вагнер", які дислокуються у значній кількості на місцях для підтримки Лівійської національної армії.

"Ми вважаємо, що це неймовірно дестабілізує ситуацію. І своїми діями організація спричиняє масштабні жертви серед цивільного населення", - підсумував Шенкер.

Нагадаємо, 22 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі шоковані опублікованим в ЗМІ відеозаписом, на якому, як стверджують росЗМІ, найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" влаштували жорстоку розправу над дезертиром з урядової армії президента Сирії Башара Асада. Пєсков не виключив, що слідчі органи РФ можуть провести розслідування.

Раніше в мережу потрапило відео, на якому, як стверджують, що найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" влаштували розправу над дезертиром з урядової армії президента Сирії Башара Асада.



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