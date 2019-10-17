На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ

17:30 27.11.2019   Россия

Несколько часов назад на российской военной авиабазе в Сирии прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает avia.pro со ссылкой на курдскую информационную сеть «Rojava Network». 

Характер взрыва не раскрывается, однако, при этом, как сообщают представители СМИ, к российской военной авиабазе не допускают представителей СМИ.

На данный момент какие-либо подробности на этот счёт отсутствуют, однако ранее сообщалось о том, что на авиабазе в районе города Эль-Камышли находятся самолёты и вертолеты как российских ВКС, так и сирийских ВВС.

К текущему часу информация о возможной атаке террористов подтверждение не получила, хотя до позиций последних всего лишь несколько километров, пишет издание.

Никаких официальных комментариев на этот счёт со стороны представителей российской военной группировки на территории Сирийской Арабской Республики пока что не поступало.

Специалисты не исключают, что если информация о взрыве на российской военной авиабазе в районе Эль-Камышли подтвердится, то речь вероятней вcего может быть связана с неким инцидентом непосредственно на территории самого военного аэродрома, без каких-либо внешних факторов.



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