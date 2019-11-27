Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.



Как сообщает ghall.com, об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве РФ.

«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии. Толпы протестующих явно не прибавляют безопасности на улицах Тбилиси. Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года», — заявил источник.

По его словам, решение принималось Москвой в одностороннем порядке «с учетом всех обстоятельств», поэтому и отменяться оно будет в таком же режиме. Каких-то целенаправленных консультаций с Тбилиси по этому поводу не ведется.

Как заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, в случае возобновления рейсов Грузия «будет это только приветствовать», поскольку перелеты помогают поддерживать развитие гуманитарных связей и контактов между людьми.