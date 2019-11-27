Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
|17:00 27.11.2019
|Грузия
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.
Как сообщает ghall.com, об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве РФ.
«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии. Толпы протестующих явно не прибавляют безопасности на улицах Тбилиси. Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года», — заявил источник.
По его словам, решение принималось Москвой в одностороннем порядке «с учетом всех обстоятельств», поэтому и отменяться оно будет в таком же режиме. Каких-то целенаправленных консультаций с Тбилиси по этому поводу не ведется.
Как заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, в случае возобновления рейсов Грузия «будет это только приветствовать», поскольку перелеты помогают поддерживать развитие гуманитарных связей и контактов между людьми.
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