Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией

17:00 27.11.2019   Грузия

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года. 

Как сообщает ghall.com, об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник в правительстве РФ. 

«Решение заморозить перелеты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии. Толпы протестующих явно не прибавляют безопасности на улицах Тбилиси. Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года», — заявил источник. 

По его словам, решение принималось Москвой в одностороннем порядке «с учетом всех обстоятельств», поэтому и отменяться оно будет в таком же режиме. Каких-то целенаправленных консультаций с Тбилиси по этому поводу не ведется. 

Как заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе, в случае возобновления рейсов Грузия «будет это только приветствовать», поскольку перелеты помогают поддерживать развитие гуманитарных связей и контактов между людьми.



Ще на цю тему:

10:45 21.11.2019
Из-за запрета на полеты в Грузию российские авиакомпании потеряли более 3 млрд рублей
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
15:56 08.07.2019
В РФ подсчитали миллиардные убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию
14:46 08.07.2019
Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
21:00 24.06.2019
Авиакомпании из-за запрета полетов в Грузию потеряют до 3 млрд рублей
21:17 22.06.2019
Путін заборонив пасажирське авіасполучення з Грузією
09:31 13.05.2017
Жители Сочи смогут добраться до Грузии прямым рейсом
08:42 05.05.2017
Georgian Airways начнет летать в Сочи и Тель-Авив
13:48 28.04.2017
«Уральские авиалинии» начнут выполнять авиарейс Сочи-Тбилиси
13:19 25.04.2017
Georgian Airways запускает рейс из Тбилиси в Казань
13:23 07.04.2017
Из Уфы в Салоники можно будет добраться без пересадок
10:59 16.03.2017
«Нордавиа» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси и Батуми
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
18:00 27.11.2019
В Греції стався потужний землетрус
15:00 27.11.2019
Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
17:00 27.11.2019
Стало известно, когда восстановят авиасообщение между Россией и Грузией
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 27.11.2019
Российский авиационный завод сокращает персонал из-за санкций Украины
18:45 27.11.2019
В США закликають ввести санкції проти бійців "Вагнера"
17:30 27.11.2019
На российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв - СМИ
16:00 27.11.2019
Южный военный округ получил новую автомобильную технику
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 27.11.2019
Oе одна турецька авіакомпанія призупинила польоти в Одесу
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 27.11.2019
Крымские ученые разрабатывают "биологическое оружие" для Уганды
19:00 27.11.2019
Денег нет: Севастопольским перевозчикам не компенсируют средства на перевозку льготников
18:15 27.11.2019
Крым и Севастополь попали в лидеры по нарушениям требований к качеству топлива
17:15 27.11.2019
Компания, находящаяся под санкциями из-за поставок турбин в Крым, будет ликвидирована
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд