ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах

16:45 27.11.2019   Армения

Летчики оперативно-тактической и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении освоили курс выживания в горно-лесистой местности в ходе курса интенсивной подготовки.

В ходе специального учения летчики выполняли технический и визуальный поиск условно аварийных авиационных летательных аппаратов в горно-лесистой и водной местности, оказывали первую медицинскую помощь, эвакуировали и транспортировали «пострадавших» с помощью подручных средств, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особо отмечается отработка поисково-спасательными группами взаимодействия с муниципальными и силовыми структурами Армении при решении поставленных задач.

Всего к поисково-спасательному учению было привлечено более 150 военнослужащих из числа штурманского, медицинского, инженерно-технического состава и подразделения связи, а также задействовано около 30 единиц специальной и авиационной техники.



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