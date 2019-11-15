ЮВО: На Каспийской флотилии отметили праздник и подвели итоги боевой подготовки

12:15 27.11.2019   Россия

На Каспийской флотилии проходят торжественные мероприятия в честь 314-й годовщины со дня создания регулярной морской пехоты Военно-Морского Флота и подводят итоги 2019 учебного года.  

В течение 2019 года выполнено более 150 боевых стрельб отделений и взводов, проведено около 20 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой. Самоходными артиллерийскими батареями и противотанковыми взводами проведено 10 лагерных сборов артиллерии с выполнением практических стрельб из самоходных артиллерийских установок «Нона-2С9» и противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Фагот», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках воздушно-десантной подготовки в 2019 году морские пехотинцы перевыполнили план, совершив около 2 тысяч прыжков с парашютом, что почти в два раза больше по сравнению с показателями 2018 года.

В ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» батальоны морской пехоты совместно с корабельными силами выполнили высадку морского десанта на необорудованное побережье, а также отработали действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп.

Сообщается, что на территории батальона морской пехоты в Астрахани пройдут торжественные мероприятия, возложение венков и цветов к мемориалу морским пехотинцам, погибшим при исполнении воинского долга, отличившимся военнослужащим командование флотилии вручит ведомственные награды и знаки отличия.



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