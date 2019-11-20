Итоги деятельности Черноморского флота страны-агрессора в завершающемся учебном году подведены на расширенном заседании Военного совета ЧФ – результаты боевой подготовки, материально-технического обеспечения, военно-политической работы.

Экипажи кораблей и береговые войска флота провели более 150 учений различной направленности, в ходе которых выполнено свыше 500 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой. В процессе подготовки к несению боевой службы экипажи кораблей и катеров отработали и успешно сдали не менее 140 курсовых задач, пишет Новый Севастополь.

«Наплаванность корабельных сил ЧФ в уходящем году составила порядка 4 500 ходовых суток, экипажи надводных кораблей и подводных лодок прошли более 237 тысяч морских миль в Черном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. При этом корабли совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана», – сообщает пресс-служба Черноморского флота оккупантов.

Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота предстоит решать в 2020 году, были отмечены: обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, судов, вооружения, военной и специальной техники, выполнение задач в Средиземном море. Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».