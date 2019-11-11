Подразделения материально-технического обеспечения 49 общевойсковой армии Южного военного округа получили около 5 единиц тяжелых трёхосных машин марки КамАЗ-53501 повышенной проходимости.

Машины предназначенны для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, пишет пресс-служба Минобороны России.

КамАЗ-53501 с колесной базой 6х6 оснащен интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронное обеспечение автомобиля синхронизирует все процессы, а также выполняет функции накопителя, где хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

Новая автомобильная техника уже зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЮВО по итогам летнего периода обучения.