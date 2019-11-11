Южный военный округ получил новую автомобильную технику
|16:00 27.11.2019
|Россия
Подразделения материально-технического обеспечения 49 общевойсковой армии Южного военного округа получили около 5 единиц тяжелых трёхосных машин марки КамАЗ-53501 повышенной проходимости.
Машины предназначенны для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, пишет пресс-служба Минобороны России.
КамАЗ-53501 с колесной базой 6х6 оснащен интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.
Электронное обеспечение автомобиля синхронизирует все процессы, а также выполняет функции накопителя, где хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.
Новая автомобильная техника уже зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЮВО по итогам летнего периода обучения.
Ще на цю тему:
Россия готовит свои танки к войне в мегаполисах
Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
В США оценили угрозы Путина новейшими российскими вооружениями
ЮВО: Российские военные развернут на побережье Каспия еще один ракетный комплекс "Бал"
Российская армия получит новую тяжелую огнеметную систему
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
Средства минирования выйдут на новый уровень в 2020-х годах / Фото