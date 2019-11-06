Крымскую продукцию в Китае оккупанты собираются продавать с помощью Чехии

15:45 27.11.2019   Крым

Чешская среднеазиатская торговая палата поможет оккупированному Россией Крыму в продвижении его продукции на китайском рынке. 

Об этом сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова, пишет Крыминформ.

«Первый шаг, который мы будем совместно делать – это размещение крымской продукции на территории площадки подразделения (Чешской среднеазиатской торговой палаты) в Китае. Бесплатно крымская продукция будет размещена на территории подразделения в Китае, где мы сможем продвигать крымскую продукцию», – рассказала Серова.

При этом, по ее словам, на чешской площадке в Китае сможет быть размещена практически любая крымская продукция. «Это – площадка, где мы можем выставить любую продукцию. У нас в центре сейчас 374 участника зарегистрировано. Сейчас мы расскажем о возможностях такого размещения, и с теми, кто из крымских предпринимателей заявит о желании разместиться, мы будем уже дальше прорабатывать сам процесс размещения», – добавила глава Южного регионального центра поддержки экспорта.

Она уточнила, что с предложением о продвижении крымской продукции в Китае в адрес Южного регионального центра поддержки экспорта в рамках второй Международной конференции «THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма» выступил президент Чешской среднеазиатской торговой палаты Иржи Неставал.

Всего на международном форуме «THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма» было подписано три международных соглашения: с торгово-промышленной палатой Чехии для представления крымской продукции в их филиалах по Европе и Азии, с торгово-промышленной палатой Сирии по сельхознаправлению, с ассоциацией из Турции по предпринимательству. Кроме того, был заключен контракт на поставку крымской косметики в Сирию, пишет издание.

Вторая международная конференция «THE MOST к успеху: Экспортный потенциал Крыма» состоялась в Симферополе 25-26 ноября. Ее участниками стали представители Сирии, Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Республики Беларусь и других стран.



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