Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии

15:30 27.11.2019   Румыния

Проигрыш на президентских выборах в Румынии кандидата в президенты от Социал-демократической партии (СДП) Виорики Дэнчилэ привел к ее отставке с поста главы партии. 

Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на агентство AGERPRES. 

Дэнчилэ ушла в отставку 26 ноября, во время заседания Исполнительного комитета СДП.

«Я поняла мнение коллег, тот факт, что они хотят перезагрузки партии, тот факт, что кто-то должен принять ответственность за результаты выборов. Это не момент слабости, это момент достоинства», — сказала она после заседания.

После своей отставки с поста лидера партии Дэнчилэ возглавит женскую организацию СДП.

Вместе с Дэнчилэ в отставку ушла большая часть руководителей партии.

Временным главой партии стал спикер Палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку, объявивший о проведении съезда СДП в феврале 2019 года. Новым генеральным секретарем — Паул Стэнеску.

Как сообщалось, на прошедших в Румынии президентских выборах победил действующий президент и кандидат от Национал-либеральной партии Клаус Йоханнис.



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