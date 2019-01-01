Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
|15:30 27.11.2019
|Румыния
Проигрыш на президентских выборах в Румынии кандидата в президенты от Социал-демократической партии (СДП) Виорики Дэнчилэ привел к ее отставке с поста главы партии.
Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на агентство AGERPRES.
Дэнчилэ ушла в отставку 26 ноября, во время заседания Исполнительного комитета СДП.
«Я поняла мнение коллег, тот факт, что они хотят перезагрузки партии, тот факт, что кто-то должен принять ответственность за результаты выборов. Это не момент слабости, это момент достоинства», — сказала она после заседания.
После своей отставки с поста лидера партии Дэнчилэ возглавит женскую организацию СДП.
Вместе с Дэнчилэ в отставку ушла большая часть руководителей партии.
Временным главой партии стал спикер Палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку, объявивший о проведении съезда СДП в феврале 2019 года. Новым генеральным секретарем — Паул Стэнеску.
Как сообщалось, на прошедших в Румынии президентских выборах победил действующий президент и кандидат от Национал-либеральной партии Клаус Йоханнис.
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