Греция и Италия будут сотрудничать в области энергетики

15:00 27.11.2019   Греция

Греция и Италия подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) о сотрудничестве в области энергетической политики.

Документ был подписан во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Рим во вторник, 26 ноября, пишут Русские Афины.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный заместителем министра энергетики и природных ресурсов Герассимосом Томасом и министром экономического развития Италии Стефано Патуанелли, подчеркивает, как тесные отношения двух стран в энергетическом секторе отражаются на работе Итальянского оператора газопровода  Snam в Греции, который работает в Греции (DESFA), а также через дочерние компании в Албании (AGSCo), Австрии (TAG и GCA), Франции (Terega) и Великобритании (Interconnector UK).

Тесные связи между двумя странами были также отражены в МоВ благодаря продолжающемуся сотрудничеству в области присоединения высоковольтного подводного электрокабеля, а также в сотрудничестве с операторами систем передачи электроэнергии Греции и Италии (ADMIE и Terna, соответственно) в направлении создания регионального центра энергетического контроля для всего региона Юго-Восточной Европы.

Мицотакис и его итальянский коллега Джузеппе Конте также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и торговли.

Что касается миграционного кризиса, два премьер-министра согласились с необходимостью выработки общей политики и координации на уровне ЕС. 

Они также согласились с тем, что перспективы вступления в ЕС стран Западных Балкан должны быть устойчивыми, и выразили поддержку их вступлению.



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