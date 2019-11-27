Компания Ахметова решила судиться из-за продажи имущества в оккупированном Крыму

14:45 27.11.2019   Крым

Компания украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» намерена отстаивать право на поместье в Ялте в международных судах и арбитражах. 

Речь идет о комплексе «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой», расположенном в поселке Парковое, пишут Новости Крыма.

Об этом пресс-служба компании «СКМ» сообщила в ответ на информационный запрос Крым.Реалии, пишут Новости Крыма.

Так компания отреагировала на информацию о том, что оккупационное правительство Крыма выставило на аукцион поместье в Ялте, находившееся в собственности Ахметова.

«Никаких переговоров с организаторами аукциона группа «СКМ» не ведет и не планирует вести, поскольку считает такой, что не соответствует международному праву и незаконной так называемую «национализацию» всех активов, расположенных в Крыму, и любые дальнейшие действия по распоряжению ими. Компании группы продолжат принимать все меры для защиты своего права собственности на указанную недвижимость в международных судебных и арбитражных органах», – сказано в ответе на запрос.

В компании отметили, что узнали об упомянутом аукционе из СМИ, указав на то, что «после аннексии Крыма Россией группа «СКМ потеряла контроль над всеми активами, находящимися на полуострове, в том числе и над указанной недвижимостью».

«Любая «продажа» недвижимости «Новый Кучук-Кой», о которой говорится в сообщениях СМИ, осуществляется неизвестными лицами без согласия и участия компаний «СКМ» – владельцев недвижимости», – добавили в компании.

Напомним, крымские оккупационные власти выставили на продажу имение украинского олигарха на территории комплексного памятника истории и культуры Новый Кучук-Кой.

Объект по адресу Ялта, пгт Парковое, шоссе Парковое, д. 14А появился на сайте торгов. Стартовая стоимость этой недвижимости — 1 975 002 416,4 рублей, аукцион на повышение.



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