В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ

14:30 27.11.2019   Россия

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2014-2018 годах построила 31 корабль для военных.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

"С 2014 по 2018 мы построили 31 корабль", - сказал Рахманов на заседании ОСК во вторник, говоря о выполнении корпорацией гособоронзаказа.
       
Ранее Рахманов сообщал, что ОСК в 2019 году планирует передать ВМФ девять кораблей, в том числе пять отремонтированных и четыре новых.
       
ОСК производит большую часть кораблей и подводных лодок для ВМФ России. Среди них атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень", фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 22380 и ряд других кораблей.



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