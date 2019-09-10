Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2014-2018 годах построила 31 корабль для военных .

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

"С 2014 по 2018 мы построили 31 корабль", - сказал Рахманов на заседании ОСК во вторник, говоря о выполнении корпорацией гособоронзаказа.



Ранее Рахманов сообщал, что ОСК в 2019 году планирует передать ВМФ девять кораблей, в том числе пять отремонтированных и четыре новых.



ОСК производит большую часть кораблей и подводных лодок для ВМФ России. Среди них атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень", фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 22380 и ряд других кораблей.