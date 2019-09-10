В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
|14:30 27.11.2019
|Россия
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2014-2018 годах построила 31 корабль для военных.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.
"С 2014 по 2018 мы построили 31 корабль", - сказал Рахманов на заседании ОСК во вторник, говоря о выполнении корпорацией гособоронзаказа.
Ранее Рахманов сообщал, что ОСК в 2019 году планирует передать ВМФ девять кораблей, в том числе пять отремонтированных и четыре новых.
ОСК производит большую часть кораблей и подводных лодок для ВМФ России. Среди них атомные подводные лодки "Борей" и "Ясень", фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 22380 и ряд других кораблей.
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