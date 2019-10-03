В окупованому Криму шукають підрядника для виконання «реставраційних робіт» на ряді об'єктів Ханського палацу в Бахчисараї. Вартість робіт, згідно з документом, складає більше 300 млн рублів.

«Реставраційні роботи» проходитимуть на восьми об’єктах палацу – гробницях «Дюрбе Діляра-Бікеч», «Північне Дюрбе» і «Південне Дюрбе», Графському (світському) корпусі, Ханській кухні, Конюшенному корпусі, Бібліотечному корпусі і Соколової вежі, пише Центр журналістських розслідувань.

Під час роботи над гробницями підрядник повинен провести дослідження культурного шару, розібрати і реставрувати дах, покрівлю та алем, а також розчистити і відреставрувати фасади, заповнити деструктуровани ділянки кладки «методом вставок і розчинами, яки заповнюють структуру лицьової поверхні каменя». Крім цього, йому потрібно упорядкувати територію, реставрувати і законсервувати барвистий шар інтер’єрних розписів.

При роботах над графським корпусом і Ханською кухнею, а також Конюшенним і Бібліотечним корпусами підрядник повинен провести ремісничу реставрацію для дерев’яних конструкцій, реставрувати саму конструкцію даху – повністю перебрати черепичну покрівлю з відновленням за старими технологіями всіх її елементів. Також йому потрібно відтворити втрачені або ті, які прийшли в непридатність елементи дерев’яних столярних заповнень і коробок, віконниць і решіток.

Згідно з документами закупівлі, підряднику належить зміцнити кам’яну кладку стін Соколової вежі, провести заходи щодо усунення незадовільного стану фундаментів. Крім цього, йому потрібно буде відреставрувати фасади, інтер’єри, провести благоустрій.

Замовником робіт вказана «Дирекція з централізованого обслуговування і розвитку установ сфери культури». Початкова (мінімальна) ціна контракту становить 315,7 млн ​​руб. Початок виконання робіт – з дня укладення контракту, закінчення – 31 грудня 2021 року.

30 вересня ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації по ситуації в окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

У доповіді відзначаються руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності і достовірності українських об’єктів культурної спадщини, в тому числі об’єкта «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» – зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Ханського палацу в Бахчисараї – з Попереднього списку всесвітньої спадщини.

У доповіді повідомляється про введення першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в Криму перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україні з метою збору інформації про ситуацію в області науки і функціонування ЗМІ на півострові.

Доповідь буде розглянуто на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка пройде з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі.

4 вересня Організація об’єднаних націй оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в окупованому Криму. У доповіді відображені ключові аспекти порушення цивільних і політичних прав жителів півострова.

Доповідь буде представлена у вересні 74-ї на сесії ООН.

У липні Україна повідомила Радбезу ООН про релігійні утиски в окупованому РФ Криму і на Донбасі.

Україна погоджує з ЮНЕСКО механізм моніторингу культурних цінностей в окупованому Криму.