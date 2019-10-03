У Криму шукають підрядника для «реставрації» Ханського палацу

14:00 27.11.2019   Крым

В окупованому Криму шукають підрядника для виконання «реставраційних робіт» на ряді об'єктів Ханського палацу в Бахчисараї. Вартість робіт, згідно з документом, складає більше 300 млн рублів.

«Реставраційні роботи» проходитимуть на восьми об’єктах палацу – гробницях «Дюрбе Діляра-Бікеч», «Північне Дюрбе» і «Південне Дюрбе», Графському (світському) корпусі, Ханській кухні, Конюшенному корпусі, Бібліотечному корпусі і Соколової вежі, пише Центр журналістських розслідувань.

Під час роботи над гробницями підрядник повинен провести дослідження культурного шару, розібрати і реставрувати дах, покрівлю та алем, а також розчистити і відреставрувати фасади, заповнити деструктуровани ділянки кладки «методом вставок і розчинами, яки заповнюють структуру лицьової поверхні каменя». Крім цього, йому потрібно упорядкувати територію, реставрувати і законсервувати барвистий шар інтер’єрних розписів.

При роботах над графським корпусом і Ханською кухнею, а також Конюшенним і Бібліотечним корпусами підрядник повинен провести ремісничу реставрацію для дерев’яних конструкцій, реставрувати саму конструкцію даху – повністю перебрати черепичну покрівлю з відновленням за старими технологіями всіх її елементів. Також йому потрібно відтворити втрачені або ті, які прийшли в непридатність елементи дерев’яних столярних заповнень і коробок, віконниць і решіток.

Згідно з документами закупівлі, підряднику належить зміцнити кам’яну кладку стін Соколової вежі, провести заходи щодо усунення незадовільного стану фундаментів. Крім цього, йому потрібно буде відреставрувати фасади, інтер’єри, провести благоустрій.

Замовником робіт вказана «Дирекція з централізованого обслуговування і розвитку установ сфери культури». Початкова (мінімальна) ціна контракту становить 315,7 млн ​​руб. Початок виконання робіт – з дня укладення контракту, закінчення – 31 грудня 2021 року.

30 вересня ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації по ситуації в окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

У доповіді відзначаються руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності і достовірності українських об’єктів культурної спадщини, в тому числі об’єкта «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» – зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Ханського палацу в Бахчисараї – з Попереднього списку всесвітньої спадщини.

У доповіді повідомляється про введення першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в Криму перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україні з метою збору інформації про ситуацію в області науки і функціонування ЗМІ на півострові.

Доповідь буде розглянуто на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка пройде з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі.

4 вересня Організація об’єднаних націй оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в окупованому Криму. У доповіді відображені ключові аспекти порушення цивільних і політичних прав жителів півострова.

Доповідь буде представлена у вересні 74-ї на сесії ООН.

У липні Україна повідомила Радбезу ООН про релігійні утиски в окупованому РФ Криму і на Донбасі.

Україна погоджує з ЮНЕСКО механізм моніторингу культурних цінностей в окупованому Криму.



Ще на цю тему:

16:20 07.11.2019
Военные музеи оккупированного Севастополя передали Санкт-Петербургу
11:30 31.10.2019
В аннексированном Крыму находится более одного миллиона музейных предметов, которые принадлежат Украине
09:15 29.10.2019
Оккупанты вывезли из Крыма экспонаты литературных музеев
20:41 09.10.2019
ЮНЕСКО заслухає доповідь щодо ситуації в окупованому Криму
17:21 03.10.2019
Оккупанты превращают музей, объект ЮНЕСКО, «Херсонес Таврический» в парк культуры и отдыха
08:21 03.10.2019
Окупанти в Криму продовжують знищувати Ханський палац своєю "реставрацією"
15:45 20.09.2019
Оккупанты вспомнили, что реставрация в Ханском дворце должна быть основана на результатах комплексных научных исследований
14:40 16.09.2019
В ходе незаконных раскопок на территории Херсонеса найдено 10 склепов
17:01 13.09.2019
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию
20:10 29.08.2019
Оккупанты возьмутся за реконструкцию замка Ласточкино гнездо
12:20 19.08.2019
Під час незаконних розкопок в окупованому Криму археологи знайшли приміщення старого храму
17:40 01.08.2019
Оккупанты заявили, что Херсонес может быть исключен из списка ЮНЕСКО "из-за купания отдыхающих на его территории" / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 27.11.2019
В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
13:00 27.11.2019
ЮВО: Под Волгоградом экипажи Су-24М учились уничтожать противника
12:15 27.11.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии отметили праздник и подвели итоги боевой подготовки
12:00 27.11.2019
Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 27.11.2019
В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
14:00 27.11.2019
У Криму шукають підрядника для «реставрації» Ханського палацу
13:45 27.11.2019
Вирок Стокгольму щодо транзиту: сьогодні очікується перше рішення по апеляції Газпрому
13:30 27.11.2019
На заводе "Океан" заложили две баржи, которые построят для заказчика из Нидерландов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд