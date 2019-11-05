Сьогодні апеляційний суд винесе рішення щодо оскарження з боку російського Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це раніше УНН повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

“27-го (листопада — ред.) очікується рішення апеляційного суду щодо оскарження з боку Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу”, — повідомив Вітренко.

За його словами, всього таких рішень арбітражу було три, і всі вони оскаржуються російським Газпромом.

Рішення апеляційного суду щодо двох інших рішень Стокгольмського арбітражу очікується пізніше.

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

Суди Нідерландів та Люксембургу відхилили апеляції російського ВАТ “Газпром” в справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.