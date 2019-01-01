У столиці Білорусі, Мінську, пройде засідання Тристоронньої контактної групи. Зустріч відбудеться напередодні саміту “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Від цієї зустрічі учасники переговорів чекають просування у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, пише УНН.

Всі попередні засідання контактної групи були присвячені підготовці до нормандського саміту: обговорювалась “формула Штайнмайера”, дати розведення військ в Золотому, Петровському та Станиці Луганській.

За результатами останнього засідання, що відбулось 12 листопада, прессекретар представника України у ТКГ заявила, що усі перешкоди на шляху до зустрічі у нормандському форматі знято.

Слід зазначити, що під час останнього засідання ТКГ з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи. Українська сторона наполягала на проведенні цього засідання 13 листопада, та зробити це у форматі відеоконференції, проте, у вказану дату Гуманітарна підгрупа ТКГ не змогла обговорити процес обміну.

Сам саміт нормандської четвірки запланований на 9 грудня.