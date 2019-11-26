На заводе "Океан" заложили две баржи, которые построят для заказчика из Нидерландов
|13:30 27.11.2019
|Николаев
26 ноября на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве прошла официальная церемония закладки двух барж проекта 472-РТ, которые будут построены по заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Миколаїв - місто корабелів.
Во время церемонии представитель компании-заказчика отметил, что инспектировал завод перед заключением контракта и был удивлен сохраненным техническим потенциалом и профессиональными возможностями коллектива судостроительного завода "Океан".
По плану оба судна должны быть построены до марта и переданы заказчику в апреле 2020 года.
Сухогрузные баржи будут иметь длину 79 м, ширину - 9,6 м и высоту борта 3,5 м. На строительство барж пойдет 900 т стали.
По словам генерального директора ООО "Океан" Виктора Трубача, контракт на постройку несамоходных судов был подписан с нидерландской компанией 20 сентября этого года. "В Нидерланды их доставят по маршруту Дунай-Майн-Рейн. Передача заказов Eurobulk намечена в Роттердаме", - сказал Трубач.
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