Счетная палата обратится в прокуратуру из-за нарушений при обновлении электросетей Крыма

12:45 27.11.2019   Крым

Счетная палата РФ направит обращение в Генпрокуратуру по факту нарушений в работе Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России.

Агентство занималось модернизацией и развитием сетевого комплекса оккупированного Крыма, и "Центра инжиниринга и управления строительством ЕЭС", строившего объекты сетевого комплекса на аннексированном Росссией полуострове, пишет ТАСС

Это следует из отчета контрольного ведомства по итогам проверки использования федеральных средств, направленных на сетевой комплекс оккупированных Крыма и города Севастополь в 2015-2018 годах и с начала 2019 года.

Проверка Счетной палаты выявила нарушения требований Градостроительного кодекса со стороны РЭА, у которого не было разрешений на строительство, но имелось отклонение от параметров строящегося объекта от проектной документации, необеспечения проведения контроля при строительстве ряда объектов, требования федерального закона о закупках, требований к бюджетной отчетности.

"Все это привело к искажению бюджетной отчетности РЭА за 2017 год на сумму 18,94 млн рублей, или более чем на 10%", - уточнили в Счетной палате.

Проверяющие также нашли случаи неэффективного использования бюджетных средств и факты нарушения требований государственных контрактов при приемке и оплате услуг, что в результате создало риски причинения ущерба экономическим интересам государства.

"Вместе с тем до настоящего времени не начата практическая реализация мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова <...> При этом в рамках модернизации и развития сетевого комплекса в 2015-2019 годах из семи объектов электросетевого комплекса введено в эксплуатацию шесть", - говорится в документе.

Ввод в эксплуатацию седьмого объекта - высоковольтной линии Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) - планируется в 2020 году.

Сметная стоимость объектов составит 21,250 млрд рублей, а объем бюджетного финансирования установлен в объеме 8,284 млрд рублей.

Счетная палата отмечает, что проделанная модернизация и развитие электросетевого комплекса Крыма и Севастополя позволили устранить сетевые ограничения, а также обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей. Создана энергетическая инфраструктура для передачи мощности в энергосистему Крымского полуострова с территории Краснодарского края.

Предельный объем финансирования мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса Крыма за счет средств федерального бюджета составляет 56,226 млрд рублей. Объем финансирования строительства (реконструкции) объектов по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 46,281 млрд рублей, из них освоено 45,58 млрд рублей, подсчитали в Счетной палате.

Средний уровень потерь электроэнергии на территории Крымского полуострова снизился с 15,1% (2015 год) до 13,8-14,1% (2016-2018 годы). Коэффициент износа электросетевого комплекса Крыма и города Севастополь составлял за 2014 год - 3,8%, а по итогам 2018 год достиг 80,62%, на 1 июня 2019 года - 81,16 %, приводит Счетная палата данные Минэнерго России.



Ще на цю тему:

10:00 19.11.2019
Немецкая компания хочет инвестировать в энергетику оккупированного Крыма
19:00 13.11.2019
"Россети" отмежевались от электросетей оккупированного Крыма
10:45 13.11.2019
На реконструкцию электросетей Крым и Севастополь просят у России 29 млрд рублей
18:01 11.10.2019
Электростанцию в оккупированном Крыму построили, но не могут запустить
09:21 03.10.2019
Вперше після скандалу з кримськими турбінами Siemens будує в РФ електростанцію
21:20 26.09.2019
Ростех избежал огромных штрафов за срыв сроков запуска двух тепловых электростанций в Крыму
15:15 26.09.2019
Спасатели провели учения на электроподстанции в оккупированном Крыму
13:15 26.09.2019
"Крымэнерго" может получить из федерального бюджета более 7 млрд рублей
20:30 20.09.2019
В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению
17:21 19.09.2019
В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению
17:25 24.07.2019
Оккупированный Севастополь накрыл мощный блэкаут
20:00 24.06.2019
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
14:30 27.11.2019
В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
13:00 27.11.2019
ЮВО: Под Волгоградом экипажи Су-24М учились уничтожать противника
12:15 27.11.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии отметили праздник и подвели итоги боевой подготовки
12:00 27.11.2019
Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 27.11.2019
Анкара заявила про продовження військової операції в Сирії
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 27.11.2019
В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
14:00 27.11.2019
У Криму шукають підрядника для «реставрації» Ханського палацу
13:45 27.11.2019
Вирок Стокгольму щодо транзиту: сьогодні очікується перше рішення по апеляції Газпрому
13:30 27.11.2019
На заводе "Океан" заложили две баржи, которые построят для заказчика из Нидерландов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд