Счетная палата РФ направит обращение в Генпрокуратуру по факту нарушений в работе Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России.

Агентство занималось модернизацией и развитием сетевого комплекса оккупированного Крыма, и "Центра инжиниринга и управления строительством ЕЭС", строившего объекты сетевого комплекса на аннексированном Росссией полуострове, пишет ТАСС.

Это следует из отчета контрольного ведомства по итогам проверки использования федеральных средств, направленных на сетевой комплекс оккупированных Крыма и города Севастополь в 2015-2018 годах и с начала 2019 года.

Проверка Счетной палаты выявила нарушения требований Градостроительного кодекса со стороны РЭА, у которого не было разрешений на строительство, но имелось отклонение от параметров строящегося объекта от проектной документации, необеспечения проведения контроля при строительстве ряда объектов, требования федерального закона о закупках, требований к бюджетной отчетности.

"Все это привело к искажению бюджетной отчетности РЭА за 2017 год на сумму 18,94 млн рублей, или более чем на 10%", - уточнили в Счетной палате.

Проверяющие также нашли случаи неэффективного использования бюджетных средств и факты нарушения требований государственных контрактов при приемке и оплате услуг, что в результате создало риски причинения ущерба экономическим интересам государства.

"Вместе с тем до настоящего времени не начата практическая реализация мероприятий по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова <...> При этом в рамках модернизации и развития сетевого комплекса в 2015-2019 годах из семи объектов электросетевого комплекса введено в эксплуатацию шесть", - говорится в документе.

Ввод в эксплуатацию седьмого объекта - высоковольтной линии Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань) - планируется в 2020 году.

Сметная стоимость объектов составит 21,250 млрд рублей, а объем бюджетного финансирования установлен в объеме 8,284 млрд рублей.

Счетная палата отмечает, что проделанная модернизация и развитие электросетевого комплекса Крыма и Севастополя позволили устранить сетевые ограничения, а также обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей. Создана энергетическая инфраструктура для передачи мощности в энергосистему Крымского полуострова с территории Краснодарского края.

Предельный объем финансирования мероприятий программы по модернизации и развитию сетевого комплекса Крыма за счет средств федерального бюджета составляет 56,226 млрд рублей. Объем финансирования строительства (реконструкции) объектов по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 46,281 млрд рублей, из них освоено 45,58 млрд рублей, подсчитали в Счетной палате.

Средний уровень потерь электроэнергии на территории Крымского полуострова снизился с 15,1% (2015 год) до 13,8-14,1% (2016-2018 годы). Коэффициент износа электросетевого комплекса Крыма и города Севастополь составлял за 2014 год - 3,8%, а по итогам 2018 год достиг 80,62%, на 1 июня 2019 года - 81,16 %, приводит Счетная палата данные Минэнерго России.