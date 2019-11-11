У січні-жовтні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 23,2%

12:30 27.11.2019   Украина

Обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, будівельні матеріали та інші вантажі) по річці Дніпро в січні-жовтні 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,2% — до 9,655 млн тонн. 

Про це свідчать дані Річкової інформаційної служби водних шляхів України (УкрРІС), пише видання Порти Уккраїни.

Зокрема, обсяг перевезень зернових вантажів зріс в 1,9 разу — до 3,915 млн тонн, металопродукції — на 24,1%, до 1,373 млн тонн. Обсяг перевезень будівельних матеріалів та інших вантажів скоротився на 5,4% — до 4,328 млн тонн, нафтопродуктів — на 37,6%, до 37,4 тис. тонн. Перевезення контейнерів не здійснювалися (в січні-вересні 2018 року перевезено 35 контейнерів).

Кількість суднопроходів по Дніпру знизилася на 30,7%, або на 4410 суднопроходів — до 9972 суднопроходів.

За даними УкрРІС, обсяг перевезень основних вантажів (зернові, металопродукція, нафтопродукти, будівельні матеріали та інше) по річці Дніпро в 2018 році збільшився порівняно з 2017 роком на 22,4% — до 9,905 млн тонн. Кількість суднопроходів по Дніпру збільшилася на 10,2%, або на 1664 суднопроходи — до 16 390.



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