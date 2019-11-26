Санкції США можуть зірвати запуск "Північного потоку-2" - Зеркаль
|12:00 27.11.2019
|Россия
У разі запровадження Сполученими Штатами санкцій проти проєкту "Північний потік-2" запуск газопроводу може бути зірваний.
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда".
"Ми вважаємо, що ці санкції дійсно можуть допомогти не допустити запуск Nord Stream 2, особливо в світлі необхідності заключення нового контракту на поставку газу в Європу", - сказала дипломат.
За її словами, для України це є додатковим інструментом у переговорах.
Днями сенатор-республіканець Тед Круз висловив аналогічне переконання, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.
Нагадаємо, Конгрес США планує включити санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2" в оборонний бюджет на наступний рік.
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