В Україні випробували новий танк / Відео
|08:15 27.11.2019
|Украина
Модернізований силами "Харківського бронетанкового заводу" Т-80БВ оснащується газотурбінним двигуном в 1250 к.с., який розганяє танк до 70 км/ г.
"Ця машина має відмінні ходові характеристики, які дозволяють робити на машині вагою в 45 тон навіть дрифт", - йдеться в повідомленні виробництва, пише Апостроф.
Т-80БВ - модернізація танка Т-80, серійно виготовляється на постійній основі й поставляється в десантно-штурмові війська і морську піхоту України.
"Оновлена машина отримала новий динамічний захист і захист бортів, цифровий зв'язок, супутникову навігацію, а головне - тепловізійний приціл і нічні засоби спостереження за полем бою. Така модернізація дозволяє значно підвищити бойову ефективність машини", - пишуть в ресурсі.
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