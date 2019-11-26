Модернізований силами "Харківського бронетанкового заводу" Т-80БВ оснащується газотурбінним двигуном в 1250 к.с., який розганяє танк до 70 км/ г.

"Ця машина має відмінні ходові характеристики, які дозволяють робити на машині вагою в 45 тон навіть дрифт", - йдеться в повідомленні виробництва, пише Апостроф.

Т-80БВ - модернізація танка Т-80, серійно виготовляється на постійній основі й поставляється в десантно-штурмові війська і морську піхоту України.

"Оновлена машина отримала новий динамічний захист і захист бортів, цифровий зв'язок, супутникову навігацію, а головне - тепловізійний приціл і нічні засоби спостереження за полем бою. Така модернізація дозволяє значно підвищити бойову ефективність машини", - пишуть в ресурсі.