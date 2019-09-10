Окупанти у Криму використовують казаків у слідчих заходах
|11:45 27.11.2019
|Крым
Окупаційна влада Криму залучає представників парамілітарних формувань до спільного патрулювання у містах та селищах півострова, а також часто використовує їх як понятих під час обшуків та інших слідчих заходів.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на сайт «російської поліції» у Криму.
"Найчастіше члени казацьких товариств виступають як поняті, беручи участь у слідчих заходах", - йдеться у повідомленні.
Крім участі в обшуках та інших незаконних слідчих заходах, казаків долучають до "охорони громадського порядку", "розшуку зниклих", а також "поширення правових знань і роз'яснення норм поведінки у громадських місцях".
За даними окупаційної влади Криму, в реєстрі народних дружин, до яких відносять парамілітарні формування, що куруються силовиками, входить близько 40 козацьких товариств.
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