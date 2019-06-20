Новий посол Канади почала роботу в Україні / Фото
|11:30 27.11.2019
|Украина
Нова посол Канади Лариса Галадза розпочала роботу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, пише ZN,UA.
У вівторок, 26 листопада, заступник голови МЗС Василь Боднар прийняв від новопризначеної пані посол копії вірчих грамот. Дипломати також обговорили поглиблення українсько-канадського партнерства.
"Окрему увагу було приділено безпековій ситуації у зв'язку з російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.
На посаді посла Канада в Україні Галадза змінила Романа Ващука.
У 1994 році закінчила Трініті-коледж в Університеті Торонто за спеціальністю "Політологія й етика", у 1996 отримала в Карлтонському університеті ступінь магістра міжнародних відносин.
Працювала в Департаменті національної оборони та інших держорганах, пов'язаних з обороною, безпекою та міжнародним співробітництвом, очолювала Департамент стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади. Останніми роками вона часто відвідувала Україну.
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