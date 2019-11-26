Количество россиян, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 1,031 млн человек на 1 ноября 2019 года.

Это на 4,9% больше, чем годом ранее, пишет издание ghall.com.

В 2018 году число потенциальных банкротов увеличилось на 10%, а в 2017 году – на 43%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 года. Теперь начать процедуру банкротства может любой человек, задолженность которого достигла полумиллиона рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней.

Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы – налоговики, банки, а также другие граждане, которым человек задолжал.

По состоянию на ноябрь основная доля потенциальных банкротств приходится на потребительские кредиты (65,7%), самая незначительная доля – среди должников по ипотеке (2,2%). При этом наибольший рост числа потенциальных банкротов в 2019 году среди 30 регионов – лидеров по количеству заемщиков с действующими обязательствами отмечена в Свердловской (+15%), Самарской (+10%), Челябинской (+9,7%) областях.

Тем временем стало известно, что правительство Зимбабве обсуждает с Россией сделку на 1,4 млрд долларов, которая призвана “помочь” африканской стране справиться с тяжелейшим энергетическим кризисом, нехваткой горячего и веерными отключениями электроэнергии, которые продолжаются в среднем по 18 часов в день.