Минулого тижня до Чорного моря увійшов корвет ВМС Франції. Як повідомили в Моніторинговій групі «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та «Майдану закордонних справ», це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2019 році.

22-25 листопада корвет CommandantBirot відвідував порт Батумі. За повідомленням Посольства Франції в Грузії, судно знаходилося в Батумі в рамках оборонного співробітництва між Францією і Грузією.

Крім того, французькі моряки, представники Берегової охорони МВС Грузії і Сил спеціальних операцій Міністерства оборони провели спільні навчання у відкритому морі. Після чого військовий корабель національного флоту Франції вирушив до Одеси, пише armyinform.

До слова, це не перший візит французьких ВМС до нашого регіону. Зокрема, в Одесу вже заходили фрегати ВМС Французької Республіки «ЛаФейєтт» та «Гепратт», французький тральщик Capricorne (M653) . Також влітку цього року в Чорне море заходило розвідувальне судно A759 DupuydeLom.

Нагадаємо, що корвет Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році. Він названий на честь РоджераБіро, командира корвета сил Вільної Франції «Мімоза», який був потоплений німецьким підводним човном у ніч із 8 на 9 червня 1942.

Судно постійно базується на французькій військово-морській базі в Тулоні. Основні завдання корвета ‒ це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

Корабель відноситься до класу легких корветів. Його довжина 80 метрів, ширина 10, осадка 5,6, а водотоннажність корабля 1350 тон. Швидкість – 24 вузли, а максимальна дальність плавання 4 500 миль.Екіпаж складається з 90 осіб.

На озброєнні Commandant Birot знаходиться 100-мм гармата Mle 68із системою управління вогнем Najir та CMS LYNCEA , дві 20-мм зенітніустановокиF2, чотири кулемети калібру 12,7, чотири торпедні апарати і чотири пускові установки з ракетами «Екзосет».

Фото: YorukIsik