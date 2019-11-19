Дела двух экс-депутатов из Крыма ушли в суд – прокуратура АРК
|10:30 27.11.2019
|Крым
Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АРК, которые обвиняются в государственной измене.
Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры, пишет Крым.Реалии.
«В ходе расследования установлено, что в марте 2014 указанные депутаты способствовали оккупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – говорится в сообщении.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Имена и фамилии депутатов в сообщении ведомства не указываются.
По информации издания, речь идет о бывших крымских депутатах Сергее Федоркине и Александре Овдиенко.
Еще в 2017 году Прокуратура АРК предложила семи экс-депутатам Верховной Рады АРК, подозреваемым в совершении госизмены, явиться на допрос. В их числе были Овдиенко Александр Дмитриевич и Федоркин Сергей Иванович.
Публичных комментариев экс-депутатов Крыма по делам прокуратуры АРК в их отношении нет.
19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек.
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