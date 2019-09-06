Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пелла" вложит в новую верфь в Петербурге 2,48 млрд рублей
|10:00 27.11.2019
|Россия
Компания "Пелла-Стапель", дочерняя структура ОАО "Пелла", получила статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.
Об этом было объявлено 25 ноября 2019 года на совещании губернатора Северной столицы с членами городского правительства, пишет sudostroenie.info.
По данным пресс-службы Смольного, объём инвестиций в проект составит 2,48 млрд рублей. Реализация проекта даст новый импульс развитию отечественной судостроительной отрасли и позволит создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места, отметил Александр Беглов.
В ОАО "Пелла" порталу Sudostroenie.info сообщили, что новая верфь разместится в административных границах Санкт-Петербурга по соседству с судостроительным комплексом, построенным на территории Кировского района Ленинградской области в 2013-2016 годах.
Ранее на "Пелле" планировали использовать новую площадку на территории Петербурга для формирования корпусов рыбопромысловых судов, судов технического флота, а также научно-исследовательских судов.
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