Компания "Пелла-Стапель", дочерняя структура ОАО "Пелла", получила статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

Об этом было объявлено 25 ноября 2019 года на совещании губернатора Северной столицы с членами городского правительства, пишет sudostroenie.info.

По данным пресс-службы Смольного, объём инвестиций в проект составит 2,48 млрд рублей. Реализация проекта даст новый импульс развитию отечественной судостроительной отрасли и позволит создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места, отметил Александр Беглов.

В ОАО "Пелла" порталу Sudostroenie.info сообщили, что новая верфь разместится в административных границах Санкт-Петербурга по соседству с судостроительным комплексом, построенным на территории Кировского района Ленинградской области в 2013-2016 годах.

Ранее на "Пелле" планировали использовать новую площадку на территории Петербурга для формирования корпусов рыбопромысловых судов, судов технического флота, а также научно-исследовательских судов.