Антитеррористические учения силовых структур запланированы в оккупированном Севастополе на сегодня, 27 ноября.

Учения пройдут на выезде из города. Возможно введение ограничений движения транспорта, сообщает Новый Севастополь.

«27 ноября в районе поселка Штурмовое, прилегающих дачных массивов и улиц Чернореченская (от Ялтинского кольца до развилки дорог Чернореченская – Героев Революции) будут отрабатываться учебные вопросы по усилению сил и средств силовых структур при угрозах террористического характера с применением специальной техники, имитационных средств, выставлением дополнительных постов полиции и Росгвардии», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя.

Введение кратковременных ограничений движения транспорта и пешеходов в указанном районе возможно для обеспечения безопасности проведения учений.

Оккупационные власти города просят граждан сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников, которые регулируют движение и обеспечивают его безопасность.