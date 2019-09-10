В Севастополе силовики проведут антитеррористические учения. Граждан просят сохранять спокойствие
|09:45 27.11.2019
|Севастополь
Антитеррористические учения силовых структур запланированы в оккупированном Севастополе на сегодня, 27 ноября.
Учения пройдут на выезде из города. Возможно введение ограничений движения транспорта, сообщает Новый Севастополь.
«27 ноября в районе поселка Штурмовое, прилегающих дачных массивов и улиц Чернореченская (от Ялтинского кольца до развилки дорог Чернореченская – Героев Революции) будут отрабатываться учебные вопросы по усилению сил и средств силовых структур при угрозах террористического характера с применением специальной техники, имитационных средств, выставлением дополнительных постов полиции и Росгвардии», – сообщает пресс-служба оккупационного правительства Севастополя.
Введение кратковременных ограничений движения транспорта и пешеходов в указанном районе возможно для обеспечения безопасности проведения учений.
Оккупационные власти города просят граждан сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников, которые регулируют движение и обеспечивают его безопасность.
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