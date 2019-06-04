США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
|09:30 27.11.2019
|Болгария
Вашингтон и София намерены принять конкретные меры по углублению стратегического партнерства между двумя станами в различных областях.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, пишет Интерфакс.
"Как друзья и союзники, мы привержены углублению нашего сотрудничества в области безопасности и содействию экономическому росту и процветанию наших двух великих держав",- говорится в документе, распространенном Белым домом.
В нем отмечается, что США приветствуют решение болгарского руководства о выделении более 2% ВВП на нужды обороны, и подчеркивается: "Наши военные вместе стоят на защите свободы и стремятся укрепить оборону и сдерживание на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет решающее значение для евроатлантической безопасности".
Стороны подтвердили, что продолжат сотрудничество в области уничтожения избыточных обычных вооружений.
В заявлении говорится, что Соединенные Штаты и Болгария планируют "облегчить доступ (Болгарии - ИФ) к высокотехнологичным оборонным технологиям и вооружениям, которые Соединенные Штаты считают доступными".
Болгария, со своей стороны, "обязуется должным образом учитывать предложения американских оборонных компаний, желающих конкурировать на болгарском рынке".
В документе подчеркивается, что США "поддерживают недавние усилия Болгарии по защите независимости и суверенитета страны от пагубного влияния", и усилия по "расследованию и разоблачению нарушений болгарского законодательства иностранными злоумышленниками". Стороны договорились о мерах по диверсификации для Болгарии источников энергии, что является "гарантией энергетической безопасности и независимости".
США и Болгария "будут сотрудничать в области увеличении поставок газа (в Болгарию - ИФ) из различных и надежных источников", отмечается в документе.
В нем, в частности, говорится, что Вашингтон намерен принять участие "в диверсификации сектора атомной энергетики" Болгарии.
С этой целью Соединенные Штаты планируют направить в Болгарию техническую группу для изучения возможностей дальнейшего сотрудничества "в различных областях энергетики, включая ядерную". Уже сегодня США готовы оказать Болгарии "оперативную поддержку в лицензировании и использовании американского ядерного топлива" для АЭС "Козлодуй".
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