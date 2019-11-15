На российской военной базе в Армении началась поэтапная подготовка в горных условиях военнослужащих из числа авиационных наводчиков в преддверии начала учебного периода обучения.

В ходе теоретического этапа авианаводчики изучают технические характеристики оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, стоящей на вооружении военной базы, порядок применения приданной авиационной техники для поддержки мотострелковых подразделений с воздуха и соблюдения требований безопасности, пишет пресс-служба Минобороны России.

На практических тактико-специальных занятиях военнослужащие отрабатывают наведение оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации как одиночное, парное, так и в составе авиационных звеньев на наземные цели условного противника с указанием ориентиров и координат, на больших и малых высотах и скоростях, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Особенностью проведения занятий является применение беспилотных летательных аппаратов в сложных климатических условиях на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз с порывистым боковым ветром, достигающим 15-20 м/с.

К тактико-специальным занятиям по подготовке авиационных наводчиков привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной и авиационной техники, в том числе истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.

Так же сообщается, что на российской военной базе в Армении завершился перевод вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе авиационной, на зимний режим эксплуатации.