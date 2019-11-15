ЮВО: Более 2 тысяч бомбометаний выполнили летчики штурмовой авиации за лето
|08:45 27.11.2019
|Россия
В летнем периоде обучения экипажи штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ и Су-25СМ3 в ходе боевой подготовки выполнили более 2 тысяч практических бомбометаний.
При решении учебно-боевых задач летчики совершили около 4 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения. Стоит отметить, что около трети всех стрельб и бомбометаний было выполнено в сложных метеорологических условиях, в горах и ночью, пишет пресс-служба Минобороны России.
Летные экипажи отрабатывали уничтожение авиационного парка боевых машин, крупных складов горюче-смазочных материалов, боеприпасов, живой силы условного противника, объектов и баз незаконных вооруженных формирований (НВФ).
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов и проведения тактических учений различного масштаба военными летчиками было сброшено по целям, обозначающим технику, вооружение и укрепрайоны противника, более 3 тысячи корректируемых и некорректируемых авиабомб и произведено около 4,5 тысячи пусков неуправляемых ракет.
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