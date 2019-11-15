В летнем периоде обучения экипажи штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ и Су-25СМ3 в ходе боевой подготовки выполнили более 2 тысяч практических бомбометаний.

При решении учебно-боевых задач летчики совершили около 4 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения. Стоит отметить, что около трети всех стрельб и бомбометаний было выполнено в сложных метеорологических условиях, в горах и ночью, пишет пресс-служба Минобороны России.

Летные экипажи отрабатывали уничтожение авиационного парка боевых машин, крупных складов горюче-смазочных материалов, боеприпасов, живой силы условного противника, объектов и баз незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов и проведения тактических учений различного масштаба военными летчиками было сброшено по целям, обозначающим технику, вооружение и укрепрайоны противника, более 3 тысячи корректируемых и некорректируемых авиабомб и произведено около 4,5 тысячи пусков неуправляемых ракет.