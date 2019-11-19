Чиновников в Крыму обязали реагировать на анонимные жалобы в соцсетях

08:30 27.11.2019   Крым

Крымчане смогут анонимно жаловаться "главе" оккупированного Крыма в соцсетях, а ответственные лица должны будут на это реагировать.

Распоряжение «О работе с информацией, поступившей от граждан через социальные сети к главе Республики Крым» было опубликовано на сайте оккупационного правительства, пишут Новости Крыма.

«Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса по существу, если: информация от граждан содержит достаточно сведений о сути вопроса и его решение возможно без получения данных о заявителе и/или в отсутствие непосредственного участия заявителя. Информация от граждан содержит достаточно сведений о нарушении, произошедшем в публичном месте и затрагивающем права и законные интересы неопределенного круга лиц», – говорится в тексте оккуп.ационного ведомства.

Обрабатывать поступившую от граждан информацию будет Аппарат Совета министров оккупированного Крыма, а также назначенные должностные лица. Они устанавливают срок рассмотрения вопроса и, в случае необходимости, связываются с заявителем для уточнения информации и персонально отвечают за «формальное отношение к рассмотрению информации от граждан» и «непредставление необходимой информации в установленные сроки».

На каждую информацию или вопрос от крымчан заполняется контрольная карточка, в которой содержатся данные о заявителе, сути вопроса, срок исполнения. Их должны зарегистрировать не позднее, чем за один рабочий день.

Чтобы решить вопрос, который присылают граждане, устанавливается срок от одного до трех рабочих дней. Другой срок может быть установлен по резолюции "главы" Крыма. Вся информация, поступившая к главе, проверяется, затем ответственный исполнитель в обязательном порядке связывается с заявителем и «принимает исчерпывающие меры по решению затронутых в информации от граждан вопросов по существу».

Согласно распоряжению, уполномоченные лица должны ежедневно мониторить информацию от граждан и результаты рассмотрения. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения информации от граждан будет проводиться каждую неделю.

Если ответственный исполнитель не смог решить поступивший вопрос или информация о решении вопроса была направлена с нарушением срока, то об этом информируется "глава" Крыма.



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