В Крыму не нашли желающих построить забор за миллиард рублей

08:00 27.11.2019   Крым

«Международный» аэропорт Симферополь не смог найти подрядчика на обустройство ограждения и установку систем защиты вокруг аэровокзального комплекса за 931 млн рублей.

Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок, пишут Новости Крыма.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», – сказано на сайте.

Соответствующий тендер был объявлен 18 октября. Источником финансирования являются средства федерального бюджета. По условиям закупки, подрядчику предстоит провести реконструкцию периметрового ограждения с установкой технических средств охраны (камеры видеонаблюдения, тревожная сигнализация, бесперебойное освещение периметра), строительство патрульной автодороги.

Предполагается, что ограждение будет сетчатым, высотой 2,44 метра. На ограждение будет натянута колючая проволока высотой 50 см. Также предусмотрено строительство трех контрольно-пропускных пунктов и путепровода через автодорогу Симферополь – Евпатория длиной 81,4 метра и шириной – 9,6 метра.

Аналогичный конкурс проводился в апреле 2018 года.



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