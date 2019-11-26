Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що санкції проти РФ не знімуть до виконання нею мінських домовленостей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Естонія підтримує зусилля України щодо відновлення своєї територіальної цілісності і виступає за чітке врегулювання конфлікту на сході України і анексії Криму", - заявив Ратас.

"Санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди. Ми також будемо підтримувати Україну в її прагненні на шляху до Європейського союзу і НАТО і будемо підтримувати її через Східне партнерство і співпрацю з розвитку" – сказав він.

Ратас і Зеленський також говорили про співпрацю між двома країнами.

"Ми завжди готові поділитися досвідом з проведення різних реформ, наприклад, у сфері електронних послуг, де співпраця ведеться вже дуже тісно, а також у сфері освіти, де Україна є важливою країною-партнером для нас. Українські студенти дуже вітаються в Естонії, і ми можемо поділитися своїми знаннями і вміннями в побудові і розвитку системи освіти ", - сказав прем'єр-міністр Естонії.