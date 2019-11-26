Прем’єр Естонії пообіцяв Зеленському зберегти санкції проти РФ
|21:01 26.11.2019
|Крым
Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що санкції проти РФ не знімуть до виконання нею мінських домовленостей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
"Естонія підтримує зусилля України щодо відновлення своєї територіальної цілісності і виступає за чітке врегулювання конфлікту на сході України і анексії Криму", - заявив Ратас.
"Санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди. Ми також будемо підтримувати Україну в її прагненні на шляху до Європейського союзу і НАТО і будемо підтримувати її через Східне партнерство і співпрацю з розвитку" – сказав він.
Ратас і Зеленський також говорили про співпрацю між двома країнами.
"Ми завжди готові поділитися досвідом з проведення різних реформ, наприклад, у сфері електронних послуг, де співпраця ведеться вже дуже тісно, а також у сфері освіти, де Україна є важливою країною-партнером для нас. Українські студенти дуже вітаються в Естонії, і ми можемо поділитися своїми знаннями і вміннями в побудові і розвитку системи освіти ", - сказав прем'єр-міністр Естонії.
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