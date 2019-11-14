Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатичний корпус Вірменії, Румунії та Білорусі сприяти захисту прав затриманих окупаційною владою українських громадян у "справі Хізб ут-Тахрір".

Свою заяву омбудсмен оприлюднила у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Закликаю дипломатичний корпус Вірменії, Румунії, Білорусі сприяти захисту прав і законних інтересів громадян України, обвинувачених в участі у нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", - написала вона.

Денісова зауважила, що до неї щоденно надходить інформація щодо систематичного порушення прав незаконно утримуваних українських громадян, що перебувають в пенітенціарних установах країни-агресора РФ

"Мова про численні катування, порушення права на справедливий суд, медичне обслуговування та невідповідність умов тримання міжнародним стандартам", - наголосила омбудсмен.

Вона зауважила, що порушуються права затриманих і ув'язнених на зв’язок із дипломатичними консульськими представниками України, що суперечить пункту 38 Конвенції та статті 36 Віденської конвенції про консульські зносини.

"Через це звертаюся до дипломатичних представників з проханням вжити усіх можливих заходів для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод громадян України", - відзначила Денісова.

Омбудсмен закликала дипломатичних представників бути присутніми під час судових засідань у "справі Хізб ут-Тахрір".

Денісова окремо звернулась до керівника відділення Посольства Республіки Білорусь у Російській Федерації в місті Ростов-на-Дону Володимира Неронського, генерального консула Республіки Вірменія в місті Ростов-на-Дону Вардана Асояна та генерального консула Румунії в місті Ростов-на-Дону Даніеля Михай Решіке з проханням "застосувати дипломатичні механізми та важелі впливу для спонукання РФ дотримуватися основоположних принципів гуманізму і поваги до прав людини".