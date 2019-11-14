Міністри закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, Литви - Лінас Лінкявічюс, Швеції - Анн Лінде та України - Вадим Пристайко закликали РФ поважати міжнародне право та його основні принципи і забезпечити безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС України, передає Укрінформ.

Зазначається, що міністри нагадують про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право та основоположні принципи та відмовитися від дій, які суперечать цим принципам. Ми категорично засуджуємо чітке порушення суверенітету та територіальної цілісності України, здійснене шляхом актів агресії російськими збройними силами з лютого 2014 р., та спроби незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, яку ми не визнаємо. Ми залишаємося відданими політиці невизнання, у т.ч. шляхом обмежувальних заходів", - йдеться у документі.

Крім того, міністри позитивно оцінили наполегливі зусилля України розв’язати конфлікт на Донбасі, спричинений триваючою російською агресією, мирним шляхом на користь Українського народу та Європи у цілому. Вони підкреслили важливість досягнення тривалого політичного рішення конфлікту на основі повного виконання Мінських домовленостей та закликали Росію повною мірою визнати свою відповідальність у цьому зв’язку.

"Міністри наголошують на невід’ємному праві кожної країни приймати рішення щодо пріоритетів своєї політики, у т.ч. щодо безпекових питань. Нещодавні парламентські вибори продемонстрували переважну підтримку виборцями євроатлантичних прагнень України та надали новому Уряду сильний мандат для продовження масштабних реформ. Успіх цих реформ буде мати вирішальне значення у закладенні основи для процвітаючої та мирної України, що міцно інтегрувалася серед європейських демократій та сповідує наші спільні європейські цінності, у т.ч. демократію, права людини, гендерну рівність та верховенство права. Ми готові підтримати Україну у цих зусиллях, у т.ч. в рамках Східного партнерства", - наголошується у заяві.

У контексті повернення Україні кораблів, які було незаконно захоплено Росією у 2018 р., міністри також закликали Російську Федерацію виконати свої міжнародні зобов’язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі та свободу навігації.